Bol wint 400 meter horden op Diamond League met overmacht, Visser weer vierde

Stefan Nillessen liep in Lausanne de 1.500 meter. De Nederlander werd op de Olympische Spelen negende in de finale op die afstand in een persoonlijk record: 3.30,75.

In Zwitserland wist Nillessen die tijd niet te evenaren (3.32,16), maar eindigde hij wel een plaatsje hoger dan in Parijs. Hij werd achtste.

De Noor Jacob Ingebrigsten won de 1.500 meter, de afstand waarop hij al jaren domineert. Toch werd Ingebrigtsen op de Olympische Spelen verrassend verslagen door de Amerikaan Cole Hocker, die in Lausanne tweede werd.

Schilder tiende

Jessica Schilder, die op de laatste twee EK's goud pakte bij het kogelstoten, stelde teleur met een tiende plek. Met 17,22 meter was haar wedstrijd al na drie pogingen voorbij. De Amerikaanse Chase Jackson miste in Parijs verrassend de finale,maar won in Lausanne met 20,64 meter.

