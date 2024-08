Politiemedewerker Rotterdam op non-actief na aangifte zedenmisdrijf

Een medewerker van de politie in Rotterdam is buiten functie gesteld vanwege een aangifte van een zedenmisdrijf. De betrokken medewerker werkt bij het Operationeel Centrum, oftewel de meldkamer.

De aangifte wordt onderzocht door het Openbaar Ministerie en het Zedenteam van de politie. Het betreft een mogelijke strafbare gedraging in privétijd, zegt de politie. Meer details zijn niet bekendgemaakt.

De Rotterdamse politie kwam deze week in het nieuws met een artikel in NRC over misstanden bij het Basisteam Centrum. Uit onderzoek bleek dat het werkklimaat onveilig is en dat werknemers klagen over onder meer racisme, seksueel overschrijdend gedrag en pesten.