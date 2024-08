Telefoons niet meer welkom bij ministerraad om veiligheidsredenen

Sinds het aantreden van premier Schoof mogen kabinetsleden uit veiligheidsoverwegingen geen elektronica meer meenemen naar officiële kabinetsoverleggen zoals de ministerraad.

Voor aanvang van zo'n overleg moeten aanwezigen telefoons, laptops, smartwatches en andere elektronica in een speciale kluis leggen, meldt het AD. Wat de directe aanleiding is, is onduidelijk, maar waarschijnlijk wordt gevreesd dat hackers via de apparatuur kunnen meeluisteren.

Ingeleverd

Tijdens het vorige kabinet moesten telefoons ook regelmatig worden ingeleverd bij overleggen, maar dat gold volgens het AD alleen als er gesproken werd over specifieke veiligheidsonderwerpen.

Schoof was tussen 2018 en 2020 directeur van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Vorig jaar noemde de veiligheidsdienst in het jaarverslag de dreiging van spionage in Nederland "actueel en urgent".

'Volstrekt normaal'

Minister Veldkamp is blij met de maatregel. "Dit had al veel eerder moeten gebeuren", zegt de minister van Buitenlandse Zaken, die eerder onder meer ambassadeur was in Israël en Griekenland, tegen het AD. "Voor mij is dit - ook vanuit mijn eerdere rollen - volstrekt normaal."

Voor ambtenaren van de Rijksoverheid golden sinds vorig jaar al strengere regels over gebruik van mobiele telefoons. Zij mogen bepaalde apps niet meer op hun bedrijfstelefoon hebben zoals TikTok, chat-app WeChat en de app van onlinewinkel AliExpress. Gevreesd wordt dat buitenlandse overheden via deze apps bij data van klanten kunnen komen zoals foto's en lijsten met contactpersonen.