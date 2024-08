Gearresteerde radio-dj: 'Excuses gekregen van koningshuis'

Serginio Piqué heeft excuses gekregen van het koningshuis voor de gewapende arrestatie in Antwerpen. De radio-dj van het digitale radiostation NPO Blend meldt aan de NOS dat de Rijksvoorlichtingsdienst hem belde om namens het koningshuis excuses aan te bieden.

De RVD zegt tegen de NOS begrip te hebben voor de situatie van de dj en zegt zich voor te stellen hoe vervelend de arrestatie was.

Piqué werd begin deze maand tijdens een vriendenuitje klemgereden en met getrokken wapens gearresteerd in het centrum van Antwerpen. Hij was met een gehuurde auto van Amsterdam naar Antwerpen gereden, maar had naar eigen zeggen niet door dat ze de hele rit achter prinses Amalia reden. Dat was verdacht voor de politie in Nederland, die daarop de collega's in België tipte.

Piqué zegt begrip te hebben voor de politie in België, maar hij begrijpt niet hoe die tip tot stand is gekomen. "En van Amsterdam tot België is best wel lang. Nederland had de arrestatie zelf kunnen doen." De dj vindt dat er extreem is gehandeld.

Bekijk beelden van de arrestatie: