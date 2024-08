Kleine Joodse gemeenschap in Marokko blijft erfgoed promoten

Ondanks de oplopende spanningen gaat El Kaoukabi stug door met zijn werk. De Mimouna-vereniging geeft sinds 2007 voorlichting over de Marokkaans-Joodse geschiedenis, vooral aan kinderen en jongeren.

Door de normalisatie van de banden met Israël is het sinds 2021 zelfs een vast onderdeel in het lager en hoger onderwijs. "We zijn het inmiddels gewend dat als er in het Midden-Oosten iets gebeurt we ons even stil moeten houden, maar we zijn optimistisch."

Demonstraties

Wekelijks wordt in de grote steden van Marokko gedemonstreerd tegen het aanhoudende geweld in Gaza. De demonstranten roepen de overheid geregeld op om de diplomatieke banden met Israël weer te verbreken. Het normaliseren van de relatie viel in 2020 al slecht bij veel Marokkanen. Het was toen verboden om ertegen te demonstreren, al dan niet vanwege de strikte coronamaatregelen die van kracht waren.