Na zeven lastige maanden weet Sainz waar hij aan toe is: 'Kostte mentaal energie'

In Zandvoort vertelde Sainz over die stap en over de laatste maanden, die zeker niet makkelijk voor hem waren. "De afgelopen zeven maanden heb ik moeten dealen met wat er in januari allemaal is gebeurd. En tegelijk moest ik in een omgeving waar de druk heel hoog is toch gewoon presteren."

Dat lukte best aardig, benadrukt Sainz ook zelf. De Spanjaard staat vijfde in de WK-stand, voor Hamilton, Sergio Pérez en George Russell.

Maar toch: "Het denken over wat de volgende stap werd, kostte mentaal wel energie. Ik was ook heel blij dat ik voor de zomerstop, tijdens de laatste GP in België, de knoop door kon hakken."