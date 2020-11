TV-zenders en AP: Joe Biden winnaar verkiezingen VS, Trump kondigt rechtszaak aan

Joe Biden, afgelopen woensdag in zijn thuisstad Wilmington - AP

Volgens persbureau AP en tv-zenders CNN en NBC heeft Joe Biden de Amerikaanse presidentsverkiezingen gewonnen. De media kennen de staat Pennsylvania aan de Democraat, die daarmee de grens van 270 benodigde kiesmannen zou hebben bereikt. Het verschil tussen Biden en Trump in Pennsylvania zou ruim 34.000 stemmen zijn, een fractie meer dan 0,5 procentpunt. En dat zou betekenen dat er geen hertelling komt in de staat. Als Biden inderdaad de verkiezingen wint is het voor het eerst sinds 1992 dat de zittende president niet wordt herkozen. President Trump stelt in een verklaring dat "deze verkiezingen nog lang niet voorbij zijn" en dat Biden "ten onrechte poseert als winnaar". Hij kondigt aan dat zijn team maandag naar de rechter stapt om nieuwe zaken aan te spannen. Persbureau AP schrijft de overwinning aan Biden toe, omdat het aantal stemmen dat nog geteld moet worden in Pennsylvania te klein is om de eindstand nog te veranderen. AP heeft Biden ook al tot winnaar uitgeroepen in de swing states Michigan en Wisconsin. Dit artikel wordt continu bijgewerkt. Het laatste nieuws op de voet volgen kan ook in ons liveblog. Kijk hier hoe CNN Biden tot winnaar van de verkiezingen uitriep:

CNN: Joe Biden wint de presidentsverkiezingen - NOS

Doordat een groot deel van de Amerikanen vanwege de coronapandemie per post heeft gestemd duurde het veel langer dan gebruikelijk voor de verkiezingsuitslag duidelijk werd. Het tellen van poststemmen kost veel tijd en kan in sommige staten nog dagen duren. Het is nog onduidelijk of president Trump de verkiezingsuitslag zal accepteren. Hij claimde ook vandaag weer dat hij de verkiezingen heeft gewonnen en beweert herhaaldelijk - zonder dat daarvoor bewijs bestaat - dat er wordt gefraudeerd, met name met de poststemmen. In meerdere staten is het campagneteam van Trump naar de rechter gestapt om het tellen stop te laten zetten. In de staat Wisconsin wordt gevraagd om een hertelling.

Waarom uitslagen soms (nog) verschillen De NOS volgt AP bij het melden van de verkiezingsuitslagen in de VS. Het grootste Amerikaanse persbureau heeft op basis van eerdere verkiezingen een sterke reputatie opgebouwd en wordt door tal van Amerikaanse en buitenlandse media beschouwd als 'gouden standaard' bij het volgen van de uitslagen. Voor onze berichtgeving volgen we naast de data van AP ook de exitpolls en uitslagen bij andere grote Amerikaanse media. Als meerdere grote nieuwsbronnen, zoals bijvoorbeeld persbureau Reuters, Fox News, The New York Times en CNN een andere uitslag melden, doet de NOS dat ook, met verwijzing naar die bronnen.

Joe Biden is al bijna een halve eeuw actief in de Amerikaanse politiek. Hij werd in 1972 verkozen tot senator voor Delaware, een functie die hij bekleedde tot hij in 2009 als vicepresident naast president Obama aantrad. Binnen de Democratische Partij staat hij bekend als moderate, een gematigd politicus. In deze video laten we zien waar Biden voor staat: