Rusland neemt extra maatregelen in Koersk, Oekraïne zegt verder op te rukken

Afgelopen nacht heeft Oekraïne met tientallen drones meerdere doelen op andere plekken in Rusland aangevallen, zegt het Russische ministerie van Defensie. Onder meer de militaire basis bij Marinovka in de provincie Wolgograd, nabij de grens met Kazachstan, was doelwit. Oekraïne heeft de verantwoordelijkheid voor deze aanval niet opgeëist. Dat doet het vrijwel nooit als het doelen in Rusland aanvalt.

Terreinverlies in de Donbas

Terwijl Oekraïne mondjesmaat oprukt in Koersk, zoals ook denktank Institute for the Study of War constateert, verliest het terrein aan het front in de Donbas, in het oosten van Oekraïne. Al maanden is het Oekraïense leger daar in de verdediging. Rusland wil oprukken richting de stad Pokrovsk.

Een Oekraïense legerleider noemde de gevechten daar onlangs hevig en zei dat Pokrovsk nu "het heetste front is van de oorlog". Rusland zegt dat het daar vandaag het dorpje Mezhove heeft veroverd, op zo'n 30 kilometer van Pokrovsk.

Verschillende militaire analisten zeggen dat Oekraïne de aanval in Koersk heeft uitgevoerd om de Russische troepen weg te trekken uit de Donbas. Maar Rusland lijkt daar juist de strijd te intensiveren.