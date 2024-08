Oppermachtige O'Connor pakt ritzege en rode trui en zet Roglic op bijna vijf minuten

De eerste klim van de dag was direct de zwaarste: de Puerto del Boyar van de eerste categorie. Na het trotseren van die col was de kopgroep aardig uitgedund en was duidelijk welke renners de beste benen hadden.

Onder hen bevonden zich enkele erkende klimmers die er aardig voor stonden in het algemeen klassement (Jay Vine, O'Connor, Florian Lipowitz), en ook Achterhoeker Leemreize. Die sprong er op 60 kilometer van de streep zelfs alleen met O'Connor vandoor.

Leemreize liet O'Connor het leeuwendeel van het kopwerk doen: de Australiër ging voor de rode leiderstrui en moest dus maar het tempo maken. Voor Leemreize was de dagzege het primaire doel, dus bleef hij tactisch in het wiel van de man die dit jaar nog vierde werd in de Giro d'Italia.

Grote voorsprong in algemeen klassement

Het wiel van O'Connor bleek niet te volgen voor Leemreize, die op 30 kilometer van de finish moest lossen. De Australiër was simpelweg te sterk en greep de macht in de Ronde van Spanje. Zijn voorsprong op de concurrentie in het algemeen klassement bedraagt nu enkele minuten.

De beste prestaties van O'Connor in grote rondes zijn twee vierde plekken, in de Tour de France in 2021 en in de Giro d'Italia van dit jaar. Zijn beste eindklassering in de Vuelta a España is achtste in 2022.

"Er lag een kans om de etappe te winnen en daar geloofde ik in vanaf het begin", zei een blije O'Connor direct na afloop. "Ik ben blij dat ik de kans gegrepen heb. Ik ben trots op mijn resultaat en de rode trui."