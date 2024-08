Op 11 september staking in trein- en streekvervoer

Mensen die op 11 september met het openbaar vervoer willen reizen kunnen te maken krijgen met nog meer overlast. Er waren voor die dag al stakingen bij de NS aangekondigd, maar bonden in het streekvervoer gaan nu ook het werk neerleggen. De vakbonden eisen meer plannen van het kabinet rondom zware beroepen.

Het gaat om de zogeheten RVU-regeling, waarin onder meer staat dat mensen met een zwaar beroep drie jaar eerder dan normaal kunnen stoppen met werken. Die maatregel loopt volgend jaar af, een verlenging moet nog goedgekeurd worden.

Volgens de bonden zijn er ook in het openbaar vervoer veel mensen met een zwaar beroep. Bijvoorbeeld machinisten, die volgens de vakbond FNV naast de fysieke belasting van het rijden op treinen, ook mentale belasting hebben.

Het zwaartepunt van de staking ligt in de ochtend, doordat zowel de NS als het streekvervoer niet rijdt van 04.00 uur tot 08.00 uur. Alleen het stadsvervoer, waaronder GVB in Amsterdam, HTM in Den Haag en RET in Rotterdam blijft rijden op die tijdstippen.

Meer stakingen

Vakbonden FNV en CNV hadden de stakingen van de tweede week in september al aangekondigd, maar het streekvervoer zou in eerste instantie een dag later het werk neerleggen. Volgens een woordvoerder van FNV is dit verplaatst naar 11 september, omdat het meer impact heeft wanneer er samen met de NS wordt gestaakt.

Op 10 september staat er ook nog een korte werkonderbreking in het stadsvervoer op de planning. Ook andere sectoren, zoals de bouw, leggen in de tweede week van september het werk neer om een signaal af te geven.

De vakbonden willen niet alleen dat de RVU-maatregel wordt verlengd, er is ook kritiek op de hoogte van de uitkering. Zo gingen agenten al in protest, omdat veel van hen met de regeling geld tekort komen aan het einde van de maand.

Vandaag heeft minister Van Hijum van Sociale Zaken bekendgemaakt het verlengen van de RVU-regeling niet direct uit te sluiten en het belang van het onderwerp te zien. GroenLinks-PvdA en de SP dienen vandaag een voorstel in om de regeling te verlengen.