Politie gaat verkeershufters in Noord-Nederland waarschuwen per brief

Ook in het noorden van het land gaat de politie een waarschuwingsbrief sturen naar verkeershufters. Iedereen in Groningen, Friesland en Drenthe die tussen 1 augustus vorig jaar en 1 augustus dit jaar vier keer of vaker is gepakt na een overtreding, kan zo'n brief van de politie verwachten.

In de brief staat dat de politie de ontvanger een tijdje extra in de gaten houdt. Het gaat om alle bestuurders vanaf 16 jaar en het kunnen ook fietsers of bestuurders van e-bikes zijn, zegt een politiewoordvoerder tegen RTV Drenthe. De brief wordt begin november verstuurd.

De politie spreekt over een bewustwordingsactie. "De afgelopen jaren ziet de politie het aantal verkeersongevallen oplopen. Uit verkennend onderzoek blijkt dat er een relatie bestaat tussen verkeersovertredingen en het risico op een verkeersongeval", aldus het Team Verkeer en Justitie in een gezamenlijk persbericht eerder dit jaar. De campagne heet 'Op de radar'.

"Naarmate een bestuurder meer verkeersovertredingen begaat, is het risico om betrokken te raken bij een verkeersongeval aanzienlijk groter."

Rijgedrag

Met de waarschuwingsbrief, die eerder al in Oost-Nederland en Limburg werd verspreid, hoopt de politie dat de notoire overtreders zich bewust worden van hun rijgedrag en dat vervolgens aanpassen.

Niet iedereen die vier keer of vaker in de fout is gegaan, krijgt post van de politie. "Het gaat om overtredingen waarbij iemand staande is gehouden of is 'opgehouden' en toen een bekeuring kreeg", benadrukt de woordvoerder. Geflitst worden door een flitspaal telt niet mee. Wie meermalen bekeurd is door een agent, bijvoorbeeld voor door rood rijden, kan wel op een brief rekenen.

Meteen bekeuring

De brief is niet meer, maar ook niet minder dan een waarschuwing, stelt de politiewoordvoerder. Wordt de verkeersovertreder na ontvangst van de brief opnieuw staande gehouden door de politie, dan ziet de agent bij het intypen van het kenteken direct dat de automobilist of fietser de brief heeft gekregen.

Het kan zijn dat de agent dan geen waarschuwing geeft, maar meteen een bekeuring uitschrijft. Ook kan iemand worden aangemeld bij het CBR voor een verplichte cursus Educatieve Maatregel Gedrag. Daarin leren verkeersdeelnemers hoe ze veilig kunnen rijden.

In de drie noordelijke provincies worden volgens de politie 581 waarschuwingsbrieven bezorgd. Een soortgelijk aantal brieven is ook verspreid in de andere regio's waar de campagne loopt. Het is nog niet zeker of de brievenactie navolging krijgt in nog meer regio's.