Verstappen in Zandvoort: 'Kan niet zeggen dat we dit wel even gaan winnen'

Voor de zomerstop worstelde Verstappen geregeld met zijn auto. Met name in Hongarije reed hij gefrustreerd rond, bleek uit zijn gevloek en getier over de boordradio. In België had hij wel kunnen winnen, denkt hij, als een gridstraf wegens nieuwe motoronderdelen hem niet naar achteren had geworpen.

"De laatste races waren lastig, maar de marges zijn klein. Ik verwacht niet dat het zo zal gaan als vorig jaar, maar we willen de situatie achter ons laten en competitiever zijn."

"Hopelijk krijgen we dit weekeinde al wat antwoorden. Dan zien we wel wat we nog kunnen verbeteren. In de simulator ging dat goed, maar het is belangrijk ook dingen op het circuit te kunnen testen. Ik kan niet veel in detail gaan, maar we zijn er druk mee bezig."