Opnieuw tieners aangehouden voor mislukte explosie bij Vlaardingse loodgieter

Naar aanleiding van de mislukte aanslag vorige week bij het huis van de overleden loodgieter in Vlaardingen zijn nog eens twee verdachten opgepakt. Het gaat om twee jongens van 16 en 17 jaar.

De Vlaardingse loodgieter Ron van Uffelen overleed maandag 12 augustus. Zijn panden waren toen al meer dan een jaar lang doelwit van verschillende aanslagen.

Twee dagen na zijn dood werden opnieuw brandbare voorwerpen aangetroffen bij zijn woning aan de Gretha Hofstralaan. De politie hield toen al snel twee verdachten aan: een 33-jarige man uit Almere en een 16-jarige jongen uit Amsterdam. Zij zitten nog vast.

Tussenlaag

Gistermiddag zijn opnieuw twee verdachten opgepakt, meldt Rijnmond. De 16-jarige jongen komt uit Rotterdam, de 17-jarige uit Delft. Volgens de politie waren zij geen uitvoerder, maar ook geen opdrachtgever. "Ze worden ervan verdacht in de tussenlaag een sturende rol te hebben gehad", zegt een woordvoerder van de politie. "Als een soort makelaar die poppetjes aanstuurt."

De opdrachtgever van de mislukte aanslag op 12 augustus is nog niet gevonden. "Maar dit is wel weer een stap in het onderzoek", zegt de politie. De twee verdachten zitten vast in volledige beperking, en mogen dus alleen met hun advocaat contact hebben.

Sturende rol

In totaal zitten nu vijf mensen vast. Vorige week vrijdag werd ook al iemand aangehouden, een 19-jarige Amsterdammer. Hij zit ook nog vast in volledige beperking.