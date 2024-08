Mannen uit provincie Utrecht opgepakt die mogelijk naar IS-gebied wilden

De politie heeft twee mannen uit Utrecht en Vleuten opgepakt omdat ze verdacht worden van deelname aan een terroristische organisatie. Ze zouden onder meer hebben geprobeerd om naar IS-gebied te reizen.

De twee werden al op 16 mei opgepakt, maar de zaak is nu pas bekendgemaakt door het Openbaar Ministerie. Het gaat om twee mannen van 21 jaar.

De man uit Utrecht is inmiddels vrij en mag zijn proces onder bepaalde voorwaarden in vrijheid afwachten. De verdachte uit Vleuten zit nog vast. Maandag bepaalt een rechter of hij nog langer in de cel moet blijven.

Deze man wordt ook verdacht van het vernielen van een groot aantal graven in Utrecht. Dat gebeurde in de nacht van 4 op 5 mei. Op een begraafplaats in de stad waren negentig graven vernield. Tegeltjes, porseleinen plaatjes en andere glazen elementen waren kapotgeslagen.

De vernielingen hebben volgens het OM mogelijk iets te maken met het gedachtegoed van de man. De nabestaanden zijn op de hoogte gebracht.