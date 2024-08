Vlaggendragers Abraham en De Rooij trots en vereerd: 'Gaan maximaal glimlachen'

Dat hij over een week de Nederlandse vlag mag dragen, maakt hem trots: ''Het is een ongelofelijke reis geweest hier naartoe. Ik ben trots op het proces: van stateloos burger naar nu een zeer gewaardeerd Nederlands staatsburger."

Abraham komt een dag na de openingsceremonie voor het eerst in actie. Hij zal dan starten op de achtervolging op de baan. Een week later rijdt hij ook de wegwedstrijd en de tijdrit. Bij dat laatste onderdeel haalde Abraham in Tokio goud, een prestatie die hij deze Spelen hoopt te herhalen. De voortekenen zijn volgens de wielrenner goed: naar eigen zeggen is het parcours van de tijdrit in Parijs "op zijn lijf geschreven."

Bekijk in de video hieronder hoe Abraham in 2016 goud pakte: