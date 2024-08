'Gouden' Van Ass niet door als bondscoach hockeysters: 'Geweldige periode geweest'

Paul van Ass gaat niet door als bondscoach van de Nederlandse hockeysters, laat de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) weten. In onderling overleg is besloten geen nieuwe overeenkomst te sluiten.

Van Ass was sinds 2022 bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen en won met die ploeg deze maand goud op de Olympische Spelen in Parijs. Toen was al de vraag of hij door zou gaan, maar gaf hij zelf aan "niet zomaar weg te lopen".

Nu is de kogel dus door de kerk. "De reis die we afgelegd hebben, was bijzonder", zegt Van Ass. "Het is geweldig dat we die samenwerking hebben kunnen bekronen met een hele mooie gouden medaille in Parijs. Maar nu is het tijd om vooruit te kijken."