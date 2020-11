Roglic pareert aanval Carapaz en Carthy en brengt rode trui naar Madrid

Primoz Roglic heeft zo goed als zeker de eindzege van de Ronde van Spanje binnen. De Sloveense wielrenner van de Nederlandse Jumbo-Visma-ploeg, die de ronde vorig jaar ook op zijn naam schreef, behield zijn voorsprong in de zeventiende etappe, een bergrit met finish op de Alto de La Covatilla.

Zondag volgt nog de vlakke slotetappe naar Madrid, maar daarin staat alleen nog de ritwinst op het spel. Met name de sprinters in het peloton kijken uit naar die laatste kans op een overwinning.

De zege in de etappe over 178 kilometer van Sequeros naar Alto de la Covatilla ging naar David Gaudu, die eerder op de dag met een 34 man sterke kopgroep op avontuur was gegaan en solo de eindstrijd bereikte. Het was voor de Fransman, na de elfde etappe, zijn tweede dagsucces.

Aanval Carthy en Carapaz

Roglic begon de voorlaatste dag van de Vuelta als klassementsleider met een voorsprong van 45 seconden op Richard Carapaz en 52 op Hugh Carthy.

Met nog vijf kilometer voor de boeg opende Carthy de aanval op de klim van de buitencategorie (11,7 km met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,9). Carapaz reageerde onmiddellijk. Daarna volgde ook Roglic, na een kort oogcontact met steun en toeverlaat Sepp Kuss die moest passen.