Roglic pareert aanval Carapaz en Carthy en brengt rode trui naar Madrid

Gaudu wint laatste bergetappe in de Vuelta - NOS

Primoz Roglic heeft zo goed als zeker de eindzege van de Ronde van Spanje binnen. De Sloveense wielrenner van de Nederlandse Jumbo-Visma-ploeg, die de ronde vorig jaar ook op zijn naam schreef, behield zijn voorsprong in de zeventiende etappe, een bergrit met finish op de Alto de La Covatilla. Zondag volgt nog de vlakke slotetappe naar Madrid, maar daarin staat alleen nog de ritwinst op het spel. Met name de sprinters in het peloton kijken uit naar die laatste kans op een overwinning. De zege in de etappe over 178 kilometer van Sequeros naar Alto de la Covatilla ging naar David Gaudu, die eerder op de dag met een 34 man sterke kopgroep op avontuur was gegaan en solo de eindstrijd bereikte. Het was voor de Fransman, na de elfde etappe, zijn tweede dagsucces. Aanval Carthy en Carapaz Roglic begon de voorlaatste dag van de Vuelta als klassementsleider met een voorsprong van 45 seconden op Richard Carapaz en 52 op Hugh Carthy. Met nog vijf kilometer voor de boeg opende Carthy de aanval op de klim van de buitencategorie (11,7 km met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,9). Carapaz reageerde onmiddellijk. Daarna volgde ook Roglic, na een kort oogcontact met steun en toeverlaat Sepp Kuss die moest passen.

Roglic kraakt, maar houdt voldoende marge over op Carapaz en Carthy voor Vuelta-zege - NOS

Vervolgens deed Carapaz een poging weg te komen. De Ecuadoriaan van Ineos, in 2019 winnaar van de Giro d'Italia, slaagde erin een gaatje te slaan met Roglic, Carthy en Enric Mas, die even later korte tijd hulp kregen van Lennard Hofstede. De Jumbo-Visma-coureur was een van de vroege vluchters geweest. Met de wind op kop ging Carapaz tot het uiterste om de 45 tellen achterstand in de algemene rangschikking weg te werken en ook Carthy liet Roglic achter zich. De drager van het rode tricot bleef in de spannende slotkilometers echter overeind en wist het verlies te beperken tot 21 seconden. 'Mooie afsluiting' Het scenario van de afgelopen Tour de France, waarin hij de gele trui op de voorlaatste dag (in een tijdrit) verloor aan Tadej Pogacar, bleef Roglic derhalve bespaard. De 31-jarige Sloveen, die zijn triomf in Spanje lardeerde met vier ritoverwinningen, dankt zijn eindzege uiteindelijk aan de 48 bonificatieseconden die hij binnensleepte. Carapaz veroverde er 32 minder. Wout Poels kwam op 3.51 van de ritwinnaar en 1.16 van Carapaz als twintigste en beste Nederlander over de streep. De coureur van Bahrain-McLaren, die zich in het gezelschap bevond van onder anderen de jonge Sunweb-renner Thymen Arensman, handhaafde zich op de zede plaats in het algemeen klassement. Ritwinnaar Gaudu, die in de slotklim de weggesprongen Ion Izagirre en Gino Mäder achterhaalde en vervolgens achterliet, stormde de toptien binnen en gaat de slotdag in als nummer acht van het klassement.

Roglic lacht na spannende ontknoping: 'Altijd goed om een spannende finale te hebben' - NOS