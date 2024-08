Tien jaar cel geëist tegen grootste 'onderwereldbankier' van Nederland

Het Openbaar Ministerie heeft tien jaar cel geëist tegen de man die de grootste ondergrondse bank runde die ooit in Nederland is ontdekt. De verdachte is de 53-jarige Thanas B., een Albanese Griek. Hij werd vorig jaar opgepakt in Griekenland en daarna overgeleverd aan Nederland.

B. wordt ervan verdacht dat hij een grote hoeveelheid contant geld beheerde. Criminelen konden bij hem in Nederland cash opnemen of juist storten en vervolgens in een ander land bedragen uitbetalen. In een jaar tijd zou er een half miljard euro crimineel geld door zijn handen zijn gegaan.

Sinds enkele jaren proberen de politie en het OM om dit illegale 'banksysteem' onderuit te halen, om zo de drugshandel te verstoren. De afgelopen tijd zijn er al verschillende ondergrondse bankiers in Nederland opgepakt.

Boodschapper

B. gaf toe dat hij "verkeerde dingen heeft gedaan". Hij noemt zichzelf de boodschapper, maar ontkent dat hij direct contact heeft gehad met criminele klanten.

De officier van justitie zei zich te verbazen over het gemak waarmee B. medewerkers aanstuurde om geldbedragen op te halen en weg te brengen. "Of hij liquidaties, geweld of de drugshandel met daarbij behorende milieucriminaliteit financierde: het interesseerde hem gewoonweg niet", aldus de aanklager.