Vanavond op tv: 'Onderwereldbankier' voor de rechter • Democraten in een swing state • Gamemuziek 'in concert'

'In concert': gamemuziek

En bestaan al concerten met filmmuziek, maar er is nu ook groeiende aandacht voor muziek uit games. Daarom staat het Concertgebouw - dat eerder filmmuziek een vaste plek gaf in de programmering - vanavond compleet in het teken van de muziek uit games als: The Last of Us, Resident Evil. Fortnite, World of Warcraft en Super Mario.