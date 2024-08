Protesten in Indonesië omdat regering kieswet wil aanpassen, zorgen om democratie

In Indonesië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen een verandering van de kieswet. Ze zijn bang dat de overheid steeds meer macht naar zich toe trekt. De protesten lijken effect te hebben gehad: de stemming over de veranderingen is uiteindelijk niet doorgegaan.

De onrust is ontstaan door plannen van de Indonesische overheid om een uitspraak van het hooggerechtshof ongedaan te maken. Dat heeft geoordeeld dat de kiesdrempel bij de aanstaande regionale verkiezingen oneerlijk is.

Door die kiesdrempel zouden alleen kandidaten van grote coalities zich verkiesbaar kunnen stellen. In veel gevallen gaat het dan om een kandidaat van een partij die deel uitmaakt van de coalitie van de nieuwe president. Door de uitspraak van het hooggerechtshof hebben kleinere partijen meer ruimte om mee te doen.

Daarnaast oordeelde het hooggerechtshof dat de minimumleeftijd voor kandidaten gehandhaafd blijft. Zij moeten minimaal 30 jaar oud zijn.

Noodwetgeving

Nog geen dag later besloot de overheid om deze uitspraak met noodwetgeving weer ongedaan te maken. Dat zou de weg vrijmaken voor Kaesang Pangarep, de zoon van vertrekkend president Joko Widodo, om zich verkiesbaar te stellen bij een regionale verkiezing op Java in november. Hij is 29 jaar en zou onder de huidige regels dus niet mee kunnen doen.

Daarnaast zou de noodwetgeving het onmogelijk maken voor Anies Baswedan, een prominente criticus van de regeringscoalitie, om zich verkiesbaar te stellen voor een belangrijke positie: de gouverneur van Jakarta. De minister van Binnenlandse Zaken zei dat de wijzigingen bedoeld waren om "rechtszekerheid te bieden".

Protesten

Het voornemen van de regering leidde tot grote onrust. Duizenden mensen kwamen vandaag bijeen voor het parlementsgebouw in de hoofdstad Jakarta, waar gestemd zou worden over de aanpassingen van de wet.

Ze raakten slaags met de politie. Sommigen hadden spandoeken mee met teksten waarin ze president Widodo beschuldigen van het vernietigen van de democratie. Ook in andere steden waren protesten.