Oppositieleider en oud-president Ivoorkust opgepakt

In Ivoorkust is oppositieleider en oud-president Pascal Affi N'Guessan opgepakt. Hij wordt verdacht van het creëren van een rivaliserende regering, naast die van de onlangs herkozen president Alassane Ouattara. N'Guessan wordt vervolgd voor terrorisme en het ondermijnen van de autoriteit van de staat.

Deze week werd de omstreden Ouattara (78) met 94 procent van de stemmen opnieuw tot president van Ivoorkust gekozen. Hij kon daarmee beginnen aan een derde termijn. De verkiezingen werden geboycot door de oppositie, waardoor al van tevoren vaststond dat Ouattara zou winnen. Volgens de oppositie zijn tientallen mensen omgekomen door geweld rond de verkiezingen.

De herverkiezing werd door oppositieleden een "electorale staatsgreep" genoemd. Zij stellen dat een derde ambtstermijn ongrondwettelijk is en dat Ouattara geen kandidaat had mogen zijn. Maar Ouattara houdt zelf vol dat hij zich wel verkiesbaar kon stellen, vanwege aanpassingen na een constitutioneel referendum in 2016.

Eerder is ook al de leider van een andere partij, Maurice Kakou Guikahué, gearresteerd. Ook wordt nog gezocht naar oppositieleider Albert Toikeusse Mabri. De regering stelt dat oppositieleden zich na de verkiezingen schuldig hebben gemaakt aan opruiing door Ouattara openlijk niet als president te erkennen.