Grote brand met veel rook in bedrijfspand in Dokkum

In een bedrijfspand in Dokkum is een grote brand uitgebroken. Vanwege de vele rook die daarbij vrijkomt, is een NL-alert verstuurd in de omgeving van de Friese stad.

De melding van de brand op een industrieterrein aan de Hendoweg kwam rond 10.00 uur binnen bij de brandweer. Al snel werd opgeschaald van een middelbrand naar een zeer grote brand. Volgens de brandweer wordt het pand gebruikt voor de opslag van materialen.

Verschillende brandweerploegen proberen te voorkomen dat de naastgelegen panden verloren gaan. Uit voorzorg zijn uit een naastgelegen pand tientallen oldtimers weggehaald.

Vuur ontwikkelt zich

Het gaat om een uitslaande brand en het vuur blijft zich ontwikkelen, schrijft Omrop Fryslân. De rook trekt over het bedrijventerrein richting de wijk Weeshuislanden. De brandweer roept mensen op uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten.