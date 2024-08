Zeeuwse huishoudens krijgen betaald als ze zonnepanelen uitzetten

Consumenten in delen van Zeeland zetten af en toe de zonnepanelen uit; ze doen mee aan een proef van netbeheerder Stedin en energiemaatschappij Eneco. Huishoudens helpen zo het volle stroomnet wat te ontlasten, in ruil voor betaling.

Het is voor het eerst in Nederland dat aan huishoudens wordt gevraagd om tijdelijk te stoppen met het leveren van stroom. Maar het is hard nodig, want het elektriciteitsnet is overvol, zeggen de energiemaatschappijen.

Op zomerse dagen met veel zon wordt meer energie opgewekt dan gebruikt. Klanten van Eneco is daarom gevraagd mee te doen met de proef, die afgelopen dinsdag is begonnen. De komende zes weken wordt hen een aantal keer gevraagd de zonnepanelen uit te zetten.

Veel meer panelen

Stedin vraagt al langer aan bedrijven op Tholen en Schouwen-Duiveland om hun zonnepanelen uit te zetten. Nu dus ook aan huishoudens. De problemen op het stroomnet op Tholen en Schouwen spelen sinds 2020, schrijft Omroep Zeeland. Netcongestiemanagement, het herverdelen door bedrijven van vraag en aanbod van stroom, heeft sindsdien te weinig ruimte op het krappe net opgeleverd.

Het aantal huishoudens met zonnepanelen is in Zeeland vooral fors gegroeid op Schouwen-Duiveland, Tholen en Sint-Philipsland. Daarom begint de proef van Stedin en Eneco daar. "In Zeeland wordt enorm veel opgewekt", zegt Else de Kwaasteniet van Stedin in het NOS Radio 1 Journaal. "Op sommige dagen komt 50 procent van de opbrengst uit zonnepanelen van consumenten."

Plus een marge

"De afschakelmomenten zijn altijd anders. Het kan twee uur zijn, maar ook zes", zegt De Kwaasteniet. De consumenten krijgen het geld dat ze mislopen terug, plus een marge. Die is afhankelijk van hoe lang de panelen worden uitgezet.

Deelnemers krijgen een dag van tevoren een e-mail over het eerstvolgende afschakelmoment. In die mail staat ook hoe lang de panelen uit moeten en wat de vergoeding daarvoor is. De consumenten worden betaald door Stedin dat daar een potje voor heeft.

Met de proef willen Stedin en Eneco leren hoe consumenten kunnen helpen met het verlichten van de druk op het stroomnet. Nu gebeurt het nog in een klein deel van Nederland, maar de partijen willen de proef in 2025 verder uitrollen. Hopelijk kan het dan ook op een makkelijkere manier voor de consument, die nu nog handmatig de panelen moet uitzetten. "Als we dit vergroten, willen we kijken naar automatische oplossingen", zegt De Kwaasteniet.