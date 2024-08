Holland Casino ziet de winst verdampen

Het gaat niet goed met Holland Casino. Het gokbedrijf lijdt verlies en de bezoekersaantallen zijn nog altijd niet op het niveau van voor de coronapandemie.

Over het afgelopen half jaar moet Holland Casino, voor 100 procent in handen van de staat, een verlies van 3,5 miljoen euro incasseren. Dezelfde periode in 2023 ging het veel beter. Toen werd er nog 17 miljoen euro winst geboekt.

Het zal ook niet snel beter gaan, verwacht het bedrijf: "Hoge kosten drukken het resultaat. De verwachting is dat dit voor de komende jaren het geval is."

Aflossing coronaschulden

Holland Casino moest vooral de portemonnee trekken voor salarissen. De loonkosten stegen met bijna 11 procent. Het bedrijf zegt de hogere kosten niet goed te kunnen doorberekenen aan de bezoekers van de casino's.

Daarnaast is de kansspelbelasting met 1 procent omhoog gegaan, naar 30,5 procent. Gokkers die meer dan 449 euro winnen moeten die belasting betalen. Holland Casino denkt dat het door deze verhoging onaantrekkelijker is geworden om te gokken.

Bestuursvoorzitter Petra de Ruiter maakt zich zorgen over een nieuwe verhoging van de kansspelbelasting met ruim 7 procent: "Daarmee zijn zwarte cijfers niet mogelijk. We zijn als bedrijf ook nog bezig met de aflossing van de coronaschulden."

Pokeren voor dertigers

Het bezoekersaantal is nog altijd niet op het niveau van voor de coronajaren. Een half jaar geleden leken de verdiensten zich te herstellen, maar nu daalt de omzet juist licht. In 2021 werd online gokken legaal, wat veel nieuwe spelers opleverde. Wel vormt dit voor Holland Casino slechts 10 procent van de inkomsten.

Het bedrijf wil al langer een avondje casino weer aantrekkelijk maken voor een jongere doelgroep, met name dertigers. "Je ziet dat die mensen spellen willen spelen die je samen kunt doen. Denk aan tafelspellen zoals pokeren en bingo, en dan juist voor lagere limieten."