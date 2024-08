'Vrijwillig dienjaar' is succes, zegt Defensie: bijna driekwart wil blijven

Certificaat

Een jaar geleden begonnen 136 mensen aan zo'n dienjaar. Tien deelnemers besloten om gaandeweg met het traject te stoppen. De overigen kregen de afgelopen tijd een certificaat ter afsluiting.

Van de grote groep die besloot te blijven, trad het grootste deel aan bij de landmacht: 54 mensen worden beroepsmilitair, 18 gaan als reservist aan de slag. Ook gaan er 9 aan de slag bij de luchtmacht als militair en 5 bij de marechaussee. Bij de marine gaan 12 mensen aan de slag: 8 als militair, 3 als reservist en 1 blijft als burger aan de organisatie verbonden.

Staatssecretaris Gijs Tuinman is blij met het resultaat van het eerste dienjaar. "Ik hoop vooral dat de dienjaarmilitairen blijven en zich lang verdienstelijk maken. De wereld is de laatste jaren onveiliger geworden, daarom zijn goede en gemotiveerde mensen keihard nodig."

Van de 136 starters besloten er 24 na het jaar om niet te blijven bij Defensie. Toch is het project ook voor hen nuttig geweest, zegt Tuinman: "Mocht je op een gegeven moment toch iets anders willen, dan staat een paar jaar werken bij Defensie ook nog eens goed op je cv. Je hebt immers bijgedragen aan het weerbaar maken van de samenleving."

Nieuwe lichting

Defensie had als doel dat 30 procent van de deelnemers aan het project na het jaar bij de organisatie zou blijven. Dat doel is dus in het eerste jaar ruim gehaald. "Daar zijn we natuurlijk heel blij mee", zegt projectleider Noordam "Maar we moeten ons wel realiseren dat we nog in een testfase zitten en dat het om een relatief kleine groep gaat."

Komende maand start een tweede lichting dienjaarmilitairen. Defensie verwacht 500 tot 600 deelnemers toe te kunnen laten, minder dan het aantal mensen dat zich heeft aangemeld. Dat zijn er volgens Defensie al zo'n 3000. Niet iedereen kan dus aan de slag. "Dat is afhankelijk van de beschikbaarheid van opleidingsplekken", zegt Noordam. "We moeten mensen ook echt kunnen bieden wat we ze beloven."