Branden elektrische auto's in parkeergarage 'helse klus' voor brandweer

Bij de brandveiligheid in parkeergarages wordt nog te weinig rekening gehouden met elektrische auto's, zegt het Instituut Fysieke Veiligheid. Aanleiding is een brand van vanochtend in Alkmaar, waarbij verschillende auto's in een parkeergarage beschadigd raakten. Onder meer een elektrische auto stond in brand. Het is volgens Nils Rosmuller van het instituut wachten op meer incidenten.

Omdat er zo weinig zicht was in de Singelgarage, zette de brandweer ook een robot in om het vuur te bestrijden. Een brand blussen in een parkeergarage is sowieso al moeilijk voor de brandweer. Dit keer was het extra complex omdat er ook een elektrische auto in brand stond, zegt de betrokken brandweerman tegen NH Nieuws.

"Een elektrische auto blus je niet zomaar even. Die moet je eigenlijk in een dompelbad leggen. Iets wat op verdieping -2 van een parkeergarage niet kan."

Zo'n brand had hij niet eerder meegemaakt. "Ik zit al vijf jaar bij de brandweer, maar dit was een ongekend ingewikkelde en complexe brand."