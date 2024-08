Driekwart notarissen van grote kantoren meldt niet alle nevenfuncties

Bijna driekwart van de notarissen bij de grootste notariskantoren in Nederland meldt zijn nevenfuncties niet of onvolledig in het wettelijk verplichte register. Dat blijkt uit onderzoek van de NRC.

De krant voerde een onderzoek uit naar de naleving van deze meldplicht bij de tien grootste notariskantoren, waaronder Loyens & Loeff, Het Notarieel, Hekkelman en Van Doorne.

Van de 74 onderzochte notarissen meldden 53 hun nevenfuncties niet of onvolledig. In de meeste gevallen gaat het om het niet melden van bestuursfuncties bij eigen holdings. "Veel notarissen zien de eigen holding niet als nevenfunctie, daar zullen we beter op moeten controleren", zegt Annerie Ploumen, voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Soms werden ook bestuursfuncties bij investeringsfondsen, goede doelen en vve's niet gemeld, al blijkt uit het onderzoek niet in hoeveel gevallen hiervan sprake was.

Onder de notarissen die de meldplicht schenden, bevinden zich drie notarissen die ook tuchtrechter zijn. Zij zijn verantwoordelijk zijn voor het beoordelen van de naleving van de regels door andere notarissen.

Regels aangescherpt

De meldplicht geldt al 30 jaar, maar kreeg extra aandacht na de miljoenenfraude in 2021 door notaris Frank Oranje van Pels Rijcken. Hij meldde zijn bestuursfuncties in verschillende stichtingen niet, waardoor zijn fraude lang onopgemerkt kon blijven.

Naar aanleiding van de fraude hebben de KNB en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) de verplichtingen en het toezicht op de meldplicht aangescherpt. Volgens de regels kan het notariaat alleen functioneren als de samenleving vertrouwen heeft in zijn onafhankelijkheid en daar hoort volledige transparantie over nevenfuncties bij. "Daarbij is inderdaad ook gezegd dat dat geldt voor privéfuncties, we bedoelden ook de persoonlijke holding", zegt Ploumen.

Het niet naleven van de meldplicht is niet strafbaar, maar het kan wel leiden tot tuchtrechtelijke consequenties, zoals schorsingen. In het verleden zijn notarissen geschorst of gewaarschuwd vanwege het niet melden van hun nevenfuncties.

Niet op de hoogte

Ploumen van de KNB zegt dat er meer aandacht zal komen bij de leden voor het opgeven van nevenfuncties, ook als het gaat om de eigen holding. "We gaan de controle hierop intensiveren."

De betrokken notariskantoren erkennen de fouten en betreuren die. Hekkelman zegt niet op de hoogte te zijn geweest dat het melden van een bestuursfunctie van de eigen holding verplicht was. Loyens & Loeff zegt de interne procedures aan te scherpen om dit in de toekomst te voorkomen. Alle kantoren benadrukken dat er geen sprake is geweest van kwade wil.