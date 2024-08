De Jong en Hartono op drempel van US Open-debuut

Tennissers Jesper de Jong en Arianne Hartono zijn nog maar een zege verwijderd van hun debuut op de US Open. Beiden speelden nog niet eerder in het hoofdtoernooi van het vierde en laatste grandslamtoernooi van het jaar.

Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus zijn rechtstreeks tot het hoofdschema toegelaten in New York.

De 24-jarige De Jong, die eerder dit jaar ook al debuteerde op de Australian Open en Roland Garros, is de nummer 130 van de wereld. In de tweede kwalificatieronde moest hij het opnemen tegen de Kazach Denis Jevsejev. In iets meer dan een uur was De Jong klaar met de nummer 206 van de wereld, 6-3, 6-2.

De 28-jarige Australiër Li Tu (ATP-188) is in de laatste kwalificatieronde de tegenstander van De Jong.

Hartono treft Japanse

Hartono, die een dag eerder nog te sterk was voor landgenote Suzan Lamens, ontdeed zich in twee sets van de Canadese Rebecca Marino, 6-4, 7-5. De Nederlandse nummer 139 van de WTA-ranking speelt in de laatste ronde tegen de Japanse dubbelspecialiste Ena Shibahara (WTA-218).

De 26-jarige Shibahara won in 2022 het gemengd dubbelspel op Roland Garros en stond vorig jaar nog in de dubbelfinale van de Australian Open. In het enkelspel speelde ze echter nog nooit op een grand slam.

Vorig jaar was Hartono al dichtbij deelname aan de US Open, maar toen strandde ze in de derde kwalificatieronde. Hartono kwam tot dusver twee keer in actie in de eerste ronde van de Australian Open, plaatsing voor Roland Garros en Wimbledon lukte haar nog niet.