Walz aanvaardt nominatie als vicepresidentskandidaat Democraten

Correspondent Ryan Hermelijn:

"Het thema van vanavond was fight for our freedoms en dat zelfverklaarde gevecht voor vrijheid was ook de rode draad in de toespraken. Het ging over stemrecht, over de rechten van minderheden en het recht op abortus. Maar het grootste deel van het publiek kwam vooral om Tim Walz te horen spreken, de gouverneur uit Minnesota die tot voor kort onbekend was.

Als je naar de reacties in het publiek kijkt, deed hij het overtuigend bij zijn debuut. Hij liet meteen zien waarom Kamala Harris hem had uitgekozen als running mate. We zagen een soort dad next door uit het Middenwesten. Hij hamerde op familiewaarden, maar haalde ook flink uit naar Donald Trump. "Met Trump in het Witte Huis wordt het duurder voor de middenklasse en komt er een compleet verbod op abortus", zei Walz.

Dat imago en zijn eenvoudige komaf moeten de kiezer ervan overtuigen dat Harris en hij zullen opkomen voor de gewone, werkende Amerikaan. Hij somde ook de successen op die hij als gouverneur doorvoerde voor de middenklasse, zoals belastingverlaging, investeringen in betaalbare huisvesting en gratis schoolmaaltijden."