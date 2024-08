Wekdienst 22/8: 'Onderwereldbankier' voor de rechter • Speech Harris op Democratische Conventie

Wat heb je gemist?

De Amerikaanse zangeres Taylor Swift heeft voor het eerst gereageerd op haar afgelaste concertreeks in Wenen. Ze noemt het cancelen van drie shows vanwege terreurdreiging "rampzalig".

In haar bericht bedankte de zangeres de Oostenrijkse hulpdiensten. "Dankzij hen zijn we verdrietig omdat concerten er niet kwamen, maar treuren we niet om levens."

De drie concerten van Swift in Wenen werden afgelast nadat de politie twee mannen had opgepakt die worden verdacht van het plannen van een aanslag bij een van de optredens. In de dagen daarna werd er nog een derde verdachte aangehouden.