Ajax treft verrassende Poolse kampioen Jagiellonia Bialystok: 'Maar het is geen topteam'

De oud-middenvelder speelde meer dan 250 wedstrijden in de eredivisie, maar woont inmiddels alweer zo'n dertien jaar in Krakau, waar hij bij Cracovia zijn voetbalcarrière afsloot.

'Pools voetbal is politiek'

Nu probeert de 47-jarige Radomski als trainer aan de bak te komen, maar zo eenvoudig is dat nog niet in Polen, zegt de 30-voudig Pools international. Daarom hoopt hij nu op een baan in Nederland, als assistent misschien.

"In Polen zijn trainers die niet hebben gevoetbald populair." En nou niet bepaald omdat de laptoptrainers zo in schwung zijn, zegt hij. "Nee, voetbal is hier erg politiek. Vriendjespolitiek. Voorzitters nemen mensen aan die ze goed kennen, zonder enige ervaring. Ja, dat is zeker gek. Maar dat is Polen, het is een rare wereld."

Zo kan de zeer jonge trainer van Bialystok ook niet bogen op een carrière als profvoetballer. Adrian Siemieniec is 32 jaar en trainde aanvankelijk de beloften van Jagiellonia. De club schoof hem in 2023 door naar het eerste, wat hem de jongste trainer ooit in de Poolse competitie maakte.