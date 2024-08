Britse man doodgebeten door eigen bulldog

Een man in Engeland is afgelopen dinsdag doodgebeten door zijn eigen hond. Het baasje werd thuis aangevallen door de bulldog en werd 's avonds dood gevonden. De Engelse politie heeft de hond doodgeschoten.

Het incident gebeurde in Accrington, een kleine veertig kilometer ten noorden van Manchester. Het slachtoffer is een man van 53. Het is niet duidelijk hoe het precies is misgegaan.

Agenten die op de melding afkwamen, zeggen dat ze "geen andere keus" hadden dan de hond te doden. Ze vreesden dat het dier nog meer mensen zou aanvallen.

Verboden ras

De hond, in Britse media een "XL bully dog" genoemd, is de grootste soort Amerikaanse bulldog. Volgens de BBC kan deze soort zwaardere verwondingen aanbrengen dan andere soorten, door de krachtige kaken. "Als ze je eenmaal vastgrijpen, laten ze niet meer los", zegt een deskundige tegen de omroep.

Het bezitten van dit soort bulldog is sinds 1 februari verboden in Engeland, tenzij er een vrijstelling is verleend. Dat verbod volgde op een reeks aanvallen op mensen. Baasjes die nu nog zo'n hond hebben, moeten het dier laten castreren en in het openbaar met een muilkorf laten lopen.