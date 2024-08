Dortmund-fans in opstand tegen deal met wapenfabrikant: 'Uiteindelijk wordt er geluisterd'

Timmer spreekt van een cultuurverschil. "Over het algemeen gaan Duitsers sneller de straat op dan in Nederland het geval is", legt hij uit. "Hier staat alleen het Malieveld vol, in Duitsland wordt er regelmatig in meerdere steden over allerlei verschillende onderwerpen geprotesteerd."

Het protest tegen Rheinmetall is niet de eerste keer dat Dortmund-fans in opstand komen. Vorig seizoen protesteerden de supporters - net als die van bijna alle andere Bundesliga-clubs - nog tegen het voornemen van de voetbalbond om het voor (buitenlandse) investeerders mogelijk te maken aandelen in de competitie op te kopen.