Zweedse jagers mogen een op de vijf bruine beren afschieten

In Zweden hebben jagers toestemming gekregen om dit jaar 20 procent van de bruine beren in het land af te schieten. Het nieuwe jachtseizoen is vandaag begonnen in Zweden, en natuurbeschermers maken zich zorgen over de hoeveelheid beren waarop gejaagd mag worden.

20 procent van de populatie komt neer op een kleine 500 bruine beren. Daar bovenop mogen nog beren worden geruimd die een bedreiging vormen voor vee. Het totale aantal bruine beren zou dan dalen tot zo'n 2000, een afname van bijna 40 procent ten opzichte van 2008.

In de jaren twintig van de vorige eeuw was de bruine beer door de jacht bijna uitgestorven in Zweden, maar mede door een conserveringsprogramma herstelde de berenpopulatie zich langzaam maar zeker. In 2008 werd een piek waargenomen van 3300 bruine beren. De afgelopen vijf jaar geeft de overheid jagers meer de ruimte: zo werd er vorig jaar een recordaantal van 722 bruine beren gedood.

Trofeejacht

De aantallen leiden tot zorgen bij onder meer de Zweedse Carnivorenvereniging. "Het is puur een trofeejacht", zegt voorzitter Magnus Orrebrant. "Natuurbeheer in Zweden gaat over het doden van dieren in plaats van behoud."

Natuurbeheerder Jonas Kindberg van het universitaire onderzoeksprogramma 'Scandinavische Beer Project' zegt dat er jaarlijks maar 250 beren afgeschoten zouden mogen worden om de populatie rond de 2400 te houden. Als er meer worden afgeschoten, "kan dat snel grote gevolgen hebben voor het voortbestaan van de bruine beer". Vrouwtjes krijgen gemiddeld eens in de twee tot drie jaar nieuwe jongen.

Door nieuwe wetgeving kregen lokale jagersverenigingen eind 2022 meer invloed op het beheer van grote roofdieren, waaronder beren. Sindsdien zijn er ook nog honderden wolven en lynxen afgeschoten. "Wij volgen enkel de richtlijn van de Zweedse overheid", zegt Magnus Rydholm van de Zweedse vereniging van jagers en dierenbeheer. "Het gaat om het creëren van een balans tussen mensen en grote roofdieren."

Beer de nieuwe eland?

Natuurbeschermers wijzen erop dat Zweden over twee jaar al aan de ondergrens qua berenpopulatie kan zitten als de jacht in dit tempo doorgaat. Ze vrezen dat de bruine beer hetzelfde lot wacht als de eland. De populatie van dat dier is sinds eind vorige eeuw met 60 procent gedaald in Zweden.

Zo'n 70 procent van Zweden bestaat uit bos. De bruine beer mag worden afgeschoten in zeven provincies, voornamelijk in het noorden en midden van het land. Het jachtseizoen eindigt dit jaar op 15 oktober.

De bruine beer geldt als beschermde diersoort in Europa. Het grootste deel van de populatie leeft in Rusland, maar er zijn ook duizenden bruine beren te vinden in Zweden, Finland, Roemenië, Slowakije en op de Balkan.