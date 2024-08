Oekraïne stemt in met verdrag strafhof, belangrijke stap richting toetreding EU

De weg naar ratificatie door Oekraïne was niet zonder obstakels. Politici en militairen maken zich zorgen over de mogelijke gevolgen voor het Oekraïense leger. Ze vrezen dat Rusland beschuldigingen tegen Oekraïense militairen kan gebruiken om hen te vervolgen via het Internationaal Strafhof. Maar omdat Rusland het hof niet erkent, mag het zelf geen aanklachten indienen tegen andere staten.

Een land dat geen lid is van het ICC kan echter wel de jurisdictie van het hof over specifieke misdaden accepteren. Dit kan bijvoorbeeld doordat het land een verklaring indient bij het ICC, waarin toestemming wordt gegeven om misdaden op zijn grondgebied te onderzoeken.

Dat heeft Oekraïne gedaan na eerdere conflicten met Rusland, terwijl het toen nog geen volwaardig lid was van het ICC. Hierdoor konden bijvoorbeeld de arrestatiebevelen tegen Poetin en Sjojgoe worden uitgevaardigd.

Ook diende Oekraïne een verklaring in na de illegale Russische annexatie van de Krim in 2014, waardoor het hof bevoegdheid kreeg om onderzoek te doen naar Russische oorlogsmisdaden.