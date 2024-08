Farioli sluit debuut Rugani niet uit in Polen: 'Hij gaat natuurlijk niet starten'

"We hebben geen tijd om bij de pakken neer te zitten", klonk het woensdagavond strijdvaardig uit de mond van Ajax-trainer Francesco Farioli. Of iets van die strekking. Want ook al staat de 35-jarige Italiaan bekend om een bijna obsessief oog voor detail, het Nederlandse spreekwoordenboek zal hij nog niet onder de knie hebben.

De strekking is duidelijk. Na de onverwachte, blamerende nederlaag tegen NAC Breda moeten de Amsterdammers snel de rug rechten. Donderdagavond (20.45 uur) wacht namelijk het duel met de Poolse kampioen Jagiellonia Bialystok, het eerste in een tweeluik om een plek in de groepsfase van de Europa League.

"Het was duidelijk dat niemand blij was en het resultaat was pijnlijk", aldus Farioli bij de persconferentie in Polen. "We hebben de wedstrijd geanalyseerd en de dingen meegenomen waarvan we denken dat ze nuttig zijn voor de wedstrijdvoorbereiding richting morgen. En aan de andere kant om de spelers klaar te krijgen. Zoals je weet is er weinig tijd om feest te vieren na een wedstrijd, maar ook weinig tijd om bij de pakken neer te zitten.