Thy kopt Sparta op 0-1 in Waalwijk • FC Twente en VVV winnen in slotfase

Ai, ai, ai... VVV laat hier een ontzettend goede kans liggen op de 1-0 als Giakoumakis een strafschop mist. Doelman Koen Bucker duikt prima naar de hoek bij de penalty van de Griek, die in de rebound ook hopeloos overschiet. De stand bij VVV-Heracles Almelo blijft 0-0.

Even daarvoor was er in de zestien een overtreding op Giakoumakis gemaakt en oordeelde arbiter Richard Martens met hulp van de VAR dat het een strafschop was.

Tussenstand VVV-Heracles Almelo 0-0