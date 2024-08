China wil doorbreken in 'westerse gamesindustrie' met Black Myth: Wukong

Hij is pas sinds gisteren te spelen, maar is waarschijnlijk nu al de belangrijkste game die ooit is gemaakt in China. Actiespel Black Myth: Wukong is de eerste serieuze poging van Chinese ontwikkelaars om een grote game op de wereldwijde markt te brengen. En dat lijkt gelukt.

Op het Chinese sociale medium Weibo werden hashtags over de game ruim 1,7 miljard keer gelezen. Het spel is zo populair dat er een run op PlayStation 5-spelcomputers is ontstaan in China. Opmerkelijk, aangezien mensen in China doorgaans vooral op hun mobiel gamen. Bovendien proberen Sony (de maker van de PlayStation) en zijn rivaal Nintendo al jaren tevergeefs voet aan de grond te krijgen in het land.

Ook buiten China trekt Black Myth: Wukong de aandacht: binnen amper twee dagen werd het de op één na meest gespeelde game ooit op platform Steam. Ruim 2,2 miljoen mensen wereldwijd speelden het spel gelijktijdig op het pc-platform. Daar zijn niet eens de - niet inzichtelijke - cijfers bij gerekend van het vergelijkbare Chinese platform WeGame.

Black Myth: Wukong is een adaptatie van de Chinese literaire klassieker De reis naar het Westen, uit de 16de-eeuwse Ming-dynastie. Gamers spelen als de mythische apenkoning Sun Wukong, een van de hoofdpersonen in het verhaal. Door het beoefenen van het taoïsme krijgt hij superkrachten en kan hij zichzelf in mensen, dieren en levenloze voorwerpen veranderen. Met zijn staf kan hij vijanden verslaan.

Bekijk hier een voorproefje van de game: