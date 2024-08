Spits Bayer Leverkusen krijgt geldboete en schorsing voor opsteken middelvinger

Victor Boniface is voor één bekerduel geschorst voor het opsteken van zijn middelvinger tijdens het duel om de Duitse Super Cup, afgelopen zaterdag.

De spits van landskampioen Bayer Leverkusen kreeg ook een boete van 25.000 euro.

Het duel om de Duitse Super Cup tegen VfB Stuttgart eindigde in een 2-2 gelijkspel. Leverkusen won de strafschoppenserie. De Nigeraans international, die in de elfde minuut Leverkusen op een 1-0 voorsprong had gezet, vierde dat door zijn middelvinger op te steken naar de spelers van Stuttgart.

Onsportief gedrag

Scheidsrechter Tobias Stieler had het voorval niet gezien, waarna de tuchtcommissie van de Duitse voetbalbond een onderzoek instelde en concludeerde dat Boniface zich schuldig heeft gemaakt aan onsportief gedrag.

De speler en de club zijn akkoord gegaan met de schorsing.

Vorig seizoen scoorde Boniface 21 keer voor de Duitse kampioen en bekerwinnaar.