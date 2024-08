Tsjech Bittner verrast Van Aert en Groves en sprint naar Vuelta-ritzege in Sevilla

De massasprint in Sevilla was de verwachte uitkomst van de qua parcours misschien wel makkelijkste etappe van deze Ronde van Spanje. De Vuelta wordt gevreesd om zijn vele hoogtemeters en moeilijke aankomsten, maar op de vijfde dag lag de sprintersploegen nauwelijks iets in de weg.

Alleen de temperaturen in het zuiden van Spanje maakten het voor de renners opnieuw een zware dag. Van Fuente del Maestre in Extremadura werden 177 kilometers overbrugd om te finishen in de hoofdstad van Andalusië.

Gesink op kop

Onderweg herhaalde zich het patroon van de twee relatief vlakke etappes in Portugal, eerder deze week. Een kopgroepje van Spaanse renners met minuten voorsprong en mannen als Robert Gesink urenlang op kop van het peloton.

In zijn laatste grote ronde rijdt de Achterhoeker tot nu toe voornamelijk in dienst van Wout van Aert, die alleen bij de bergop aankomst van dinsdag niet op het podium eindigde.

Uur na uur bepaalde Gesink het tempo in het peloton, in samenwerking met collega-hardrijders van de concurrerende ploeg Alpecin-Deceuninck.