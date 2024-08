Israël doodt Fatah-functionaris in Libanon te midden van oplopende spanningen

De Israëlische luchtmacht heeft in Libanon Fatah-functionaris Khalil Makdah gedood. Hij zat in een rijdende auto in de stad Sidon, in het zuidwesten van Libanon. Fatah is de Palestijnse politieke partij die de macht heeft op de bezette Westelijke Jordaanoever. Volgens de Israëlische krant The Times of Israël is het de eerste keer sinds het uitbreken van de oorlog dat Israël in Libanon een Fatah-lid liquideert.

Het Israëlische leger bevestigt op X de aanslag op Makdah. Het leger noemt Makdah een "terrorist die opereerde namens de Iraanse Revolutionaire Garde." Hij zou onder meer geld en wapens gesmokkeld hebben naar de Westelijke Jordaanoever. Dat gold ook voor zijn broer Mounir, schrijft het leger.

Fatah-bestuurder Tawfiq Tirawy heeft woedend gereageerd op de liquidatie van Makdah. Volgens hem probeert Israël met de aanslag op Makdah een regionale oorlog te ontketenen. De broer van de gedode Fatah-functionaris heeft gedreigd dat de groepering "in Israël zal reageren", meldt de Libanese nieuwszender Al Mayadeen.

Toenemende spanningen

Vorige maand liquideerde Israël Hezbollah-commandant Fuad Shukr in de Libanese hoofdstad Beiroet. Hezbollah heeft herhaaldelijk gedreigd wraak te nemen voor die aanslag. Een dag later werd Hamas-leider Haniyeh gedood in de Iraanse hoofdstad Teheran. Iran en Hamas beschuldigen Israël er van ook achter die aanslag te zitten. Sindsdien zijn de spanningen in het Midden-Oosten verder toegenomen.

Vanochtend vuurde Hezbollah tientallen raketten af richting de Golanhoogten, terwijl het Israëlische leger bombardementen en beschietingen uitvoerde op het zuiden van Libanon.

Makdah was een leider van de zogeheten Al Aqsa Martelarenbrigades, bevestigt de aan Fatah-gerelateerde gewapende groepering, die met name actief is op de Westelijke Jordaanoever. De militanten hebben als voornaamste doel het terugdringen van Israëlische militairen en kolonisten. De organisatie staat op de terreurlijst van de EU en de VS. Het is onduidelijk of de militie directe banden heeft met het leiderschap van Fatah, aldus de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Permanente strijd

Fatah en Hamas verkeren in een permanente strijd. Eind vorige maand ondertekenden veertien rivaliserende Palestijnse groepen, waaronder Hamas en Fatah, in Peking een verklaring over het beëindigen van hun jarenlange onenigheid en het versterken van de Palestijnse eenheid.

De positie van Fatah kan een rol spelen bij het bereiken van een staakt-het-vuren in de Gazastrook. Na de oorlog wil Israël niet dat Hamas, als terroristische organisatie verantwoordelijk voor de aanslag van 7 oktober, daar zeggenschap houdt.

De internationale gemeenschap wil dat Fatah weer een rol krijgt. Een Amerikaanse bron zei vorige maand tegen The New York Times dat Hamas bereid zou zijn om ordetroepen in Gaza toe te laten die verbonden zijn met de Palestijnse Autoriteit.