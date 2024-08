Na vijftig jaar weer ratten gezien op Terschelling

Op Terschelling zijn voor het eerst in vijftig jaar twee dode ratten gevonden. Slecht nieuws, vindt de gemeente, die bewoners en toeristen vraagt om elke vondst van een rat op het eiland direct te melden.

De rat is weliswaar eerder opgedoken op Terschelling, maar is er dus al tientallen jaren niet meer gezien. Daarmee is het het enige Waddeneiland - en de enige plek in Nederland - waar de rat niet voorkomt. "En dat willen we graag zo houden, want van de rat is niet veel goeds te verwachten", zegt wethouder Bert Wassink van Terschelling bij Omrop Fryslân.

Hij heeft nog geen idee hoeveel ratten er nu op het eiland zijn. "Er zijn een paar ratten gezien. Dus er zijn ongetwijfeld ook een paar ratten niet gezien", aldus Wassink. "Dus ik denk dat het er wel een paar meer zijn."

Het vermoeden is dat de ratten zijn meegekomen met een van de veerboten. Samen met een ecoloog is de gemeente nu begonnen met een onderzoek naar de omvang van de rattenpopulatie. Er zijn ook extra wildcamera's opgehangen.

Hermelijnen

Boswachter Remi Hougee is blij dat Wassink de vondst van de ratten serieus oppakt, omdat het dier veel overlast kan veroorzaken. "Het kan in ieder geval voor broedvogels heel vervelend zijn. Ratten gaan ook achter broedvogels en hun eieren aan. Die eten ze gewoon op", zegt hij. "Weidevogels, strandbroeders, scholeksters; allemaal dieren die niet blij worden van ratten."

Toen de rat in de jaren 70 opdook op Terschelling, zette de gemeente hermelijnen in om de dieren te vangen. Dat werkte prima, totdat de populatie hermelijnen te groot werd.

"Vervolgens moesten die hermelijnen ook weer gevangen worden", aldus Wassink. "Er is van alles af te dingen op die methode. Dus ik denk niet dat we dat gaan herhalen, maar ik laat het graag aan de deskundigen over."