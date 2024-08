Werkstraf voor man die burgemeester Houten met dood bedreigde

Een 54-jarige man is veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur en een voorwaardelijke celstraf omdat hij burgemeester Isabella van Houten met de dood heeft bedreigd. De inwoner van Houten mag daarnaast een jaar lang op geen enkele wijze ongevraagd contact opnemen met de burgemeester, meldt RTV Utrecht.

De man werd afgelopen april aangehouden, nadat de burgemeester aangifte had gedaan van bedreiging. De man had telefonisch zijn onvrede geuit over de komst van een vluchtelingenopvang vlak bij zijn huis. Tegen de verantwoordelijke wethouder en projectleider zei hij: "Als ik de burgemeester tegenkom dan jaag ik een kogel door zijn kop."

In hetzelfde gesprek bood hij zijn excuses aan voor de dreigende taal. Toen de burgemeester hoorde wat er in het telefoongesprek was gezegd, deed hij aangifte. Hij kreeg na de bedreiging een aantal dagen persoonsbeveiliging. "Het raakt je persoonlijk, gaat onder je huid zitten", zei Isabella daarover.

Emotionele bui

De geplande vluchtelingenopvang komt op 60 meter afstand van de vrijstaande woonboerderij van de zelfstandig ondernemer. De woning werd twee jaar geleden getaxeerd op 2,7 miljoen euro. In de rechtbank zei de man: "Ik heb er als zelfstandig ondernemer hard voor gewerkt en mijn nek uitgestoken om er iets moois van te maken. Het huis is mijn pensioen. Maar wie gaat een huis kopen op 60 meter van een azc? Ik kan het de komende 15 jaar niet verkopen voor de marktwaarde."

Volgens de advocaat van de man had hij de bedreiging in een wanhopige en emotionele bui geuit. Vanwege de hoog opgelopen emoties bij de inwoner ontstond bij de burgemeester de reële vrees dat de dreigementen uitgevoerd zouden kunnen worden, oordeelde de rechter.

De man krijgt een werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van een maand, omdat hij eerder had aangekondigd dat "hij met een aantal mensen het azc in de fik zal steken, als het er komt", schrijft de omroep.