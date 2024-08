De Thaise prins Bira, de (bijna) vergeten eerste winnaar van de GP in Zandvoort

In de race was Bira de beste. Hij won een zilveren beker, die men volgens de Volkskrant later die week gebutst terugvond onder het bed in zijn verlaten hotelkamer. Een jaar later deed Bira opnieuw mee aan de race in Zandvoort en werd hij derde.

Vergeten?

Als telg uit de koninklijke familie, Formule 1-pionier en later nog olympisch zeiler, was Bira gewend aan de schijnwerpers. Maar de laatste jaren van zijn leven waren daar ver van verwijderd.

Op Zandvoort, waar hij ooit met zijn Maserati door de Tarzanbocht bulderde, herinnert dus weinig meer aan hem. Maar in Thailand is dat wel anders. In het oosten van het land, dicht bij Pattaya, ligt er een circuit dat zijn naam draagt. Waar de herinnering aan de eerste Thaise F1-coureur nog springlevend is.