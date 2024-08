Bevaren Middellandse Zee steeds gevaarlijker door klimaatverandering

Ayla Emmink vaart sinds 2016 regelmatig mee met reddingsboten op de Middellandse Zee, onder andere met een schip van Artsen zonder Grenzen. Samen met een team redt ze vluchtelingen en migranten van de verdrinkingsdood.

Van huis uit is ze arts, maar regelmatig vervult ze de rol van operationeel coördinator. Dan houdt ze de weersomstandigheden nauwlettend in de gaten en is ze direct betrokken bij de besluitvorming over wel of niet uitvaren als er extreem weer wordt verwacht.

Het aantal bootvluchtelingen is het hoogst in het voorjaar en de zomer, omdat de zee dan over het algemeen genomen rustiger is. Tegelijk kan het weer dus juist in deze periode onverwachts omslaan.

"Ik heb wel het idee dat we vaker met de handen in het haar zitten, omdat een boot in de problemen is gekomen door extreem weer", vertelt Emmink. "Ik merk vooral dat het weer vaker omslaat. Toen ik begon leek er vooral sprake van weersextremen in de winter en de herfst, en dat was dan nog redelijk goed te voorspellen. Ik zie nu vaker reddingsboten van hulporganisaties die aan wal moeten blijven, omdat het te onveilig is om te varen."

In de val

Vooral de onvoorspelbaarheid van het weer levert problemen op voor zowel migranten- als reddingsboten, ervaart Emmink. "Vluchtelingen die vanuit Tunesië of Libië vertrekken houden rekening met de weersomstandigheden op dat specifieke moment en varen uit als de zee rustig is. Als het weer vervolgens heel snel omslaat, is dat gevaarlijk. Ze zitten in de val, en door het extreme weer kunnen er ook nog eens minder reddingsboten uitvaren om ze te helpen."