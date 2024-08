Doelman Neuer stopt na 15 jaar en 124 interlands bij Duitse elftal

Manuel Neuer stopt als international bij Duitsland. De 38-jarige doelman speelde vijftien jaar voor Die Mannschaft en pakte in 2014 de wereldtitel in Brazilië.

In totaal speelde Neuer 124 wedstrijden voor Duitsland, en hield hij 51 keer zijn doel schoon. Afgelopen zomer speelde Neuer nog op het EK in Duitsland, waar hij en zijn ploeg de kwartfinale haalden, die ze verloren van Spanje.

"Iedereen die me kent weet dat deze beslissing niet makkelijk was", zegt Neuer in een videoboodschap aan zijn fans op Instagram. "Mijn debuut is meer dan vijftien jaar geleden, toen speelden we tegen de Verenigde Arabische Emiraten en was ik erg nerveus."

WK hoogtepunt

"We hebben vele hoogte- en dieptepunten meegemaakt. Het hoogtepunt kent iedereen: de zege op Maracana tegen Argentinië waar we wereldkampioen werden. Als ik daarop terugblik, voel ik trots en dankbaarheid om samen met de ploeg op het veld te hebben gestaan en zeven jaar aanvoerder te mogen zijn geweest."

"Om na mijn blessure nog op het veld te hebben gestaan bij het EK in eigen land, was de bekroning."