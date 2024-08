Theatergezelschap ITA breekt met regisseur Van Hove na onderzoek werkcultuur

Internationaal Theater Amsterdam (ITA) verbreekt per direct de samenwerking met de Vlaamse sterregisseur Ivo van Hove, meldt de directie in een persbericht.

Het besluit zou "in goed overleg" zijn genomen. Ook de hele raad van toezicht van ITA treedt per direct terug.

Van Hove is sinds 2001 verbonden geweest aan ITA en bepaalde ruim twintig jaar de artistieke koers. De aanleiding voor de breuk zijn twee externe onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer bij het gezelschap. Hieruit kwam naar voren dat de werkcultuur binnen ITA onder leiding van Van Hove jarenlang sterk onveilig en weinig inclusief is geweest.

Eén op de drie medewerkers kreeg te maken met grensoverschrijdend gedrag, stelde bureau Verinorm vast. Vorige week meldde NRC dat klachten daarover niet serieus werden genomen en dat er jarenlang een angst- en doofpotcultuur heerste bij ITA.

Vorig jaar vertrok Van Hove nogal onverwacht na 22 jaar als artistiek directeur. Daarna bleef hij, met behoud van zijn salaris, nog als gastregisseur en adviseur verbonden aan het theatergezelschap.

Vertrouwen herstellen

Door het verbreken van de relatie met Van Hove hoopt ITA het vertrouwen te kunnen herstellen bij de medewerkers en partners.

"We waarderen wat Ivo op artistiek gebied heeft betekend, maar we zien nu ook dat er echt iets anders nodig is richting de toekomst", zegt algemeen directeur Clayde Menso. "Door deze stappen te nemen en ruimte te scheppen voor herstel en transparantie, worden de belangen en gevoelens van alle betrokkenen serieus genomen."

Volgens de Amsterdamse wethouder Touria Meliani is het een "noodzakelijke stap waarmee ruimte wordt gecreëerd voor de directie en een nieuwe raad van toezicht om de werkcultuur te veranderen en een veilige werkomgeving te realiseren".