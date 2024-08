Vanavond op tv: Strijd tegen fast fashion • Dreiging in Libanon • Problemen nieuwste Boeing-model

Zuid-Libanon is al oorlogsgebied

Het Midden-Oosten houdt de adem in vanwege de dreigende escalatie tussen Hezbollah, Iran en Israël. Maar ondertussen is er al tien maanden sprake van een gewapend conflict tussen Israël en Hezbollah: sinds 7 oktober waren er 8500 aanvallen over en weer. Nieuwsuur is in het zuiden van Libanon, waar verreweg de meeste Israëlische aanvallen plaatsvinden.