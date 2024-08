Chelsea haalt Félix terug, alweer tiende zomeraankoop voor Londense club

João Félix vervolgt zijn loopbaan bij Chelsea. De Portugese aanvaller komt over van Atlético Madrid, de club waar hij sinds 2019 onder contract stond. In Londen heeft hij een contract voor zes seizoenen ondertekend, met de optie voor nog een jaar.

Daarmee keert de 24-jarige Félix terug bij de club waar hij in 2023 al voor een halfjaar op huurbasis voetbalde. In het shirt van Chelsea kwam hij destijds tot vier doelpunten in twintig duels.

"Ik ben verheugd om terug te keren bij deze club", aldus Félix. "Ik herken nog een aantal bekende gezichten uit mijn vorige periode hier. Ik vond mijn tijd bij Chelsea geweldig en vertelde vrienden en familie dat ik graag ooit zou willen terugkeren naar de Premier League."

Tiende aanwinst

Chelsea betaalt naar verluidt 45 miljoen pond voor Félix, omgerekend bijna 53 miljoen euro. De 41-voudig international is de tiende aanwinst die zich deze zomerse transferperiode meldt bij de club uit het westen van Londen. Sinds het openen van de markt heeft Chelsea 241 miljoen uitgegeven.

Félix' komst van Atlético Madrid heeft de weg vrijgemaakt voor Conor Gallagher, die de omgekeerde weg bewandelt. De 24-jarige middenvelder levert Chelsea 42 miljoen euro op.

De huidige selectie van Chelsea bestaat uit maar liefst 44 spelers, wat de ploeg van trainer Enzo Maresca tot mikpunt van spot heeft gemaakt. De club heeft de voorbije twee jaar anderhalf miljard euro uitgegeven aan spelers, maar tot succes heeft dat nog niet geleid.

De grote selectie zorgt bovendien voor spanningen. Zo heeft vleugelaanvaller Raheem Sterling aangegeven te willen vertrekken, nadat hij vorig weekend buiten de selectie werd gelaten voor de seizoensopener tegen Manchester City. Ruimtegebrek op de bank, bekende Maresca.